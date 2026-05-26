Les Pays-Bas bloquent le rachat américain de Solvinity, le jugeant contraire à l'intérêt public

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* Première acquisition américaine bloquée par l'Office néerlandais de contrôle des investissements

* Des inquiétudes ont été soulevées quant au rôle de Solvinity dans les infrastructures numériques sensibles des Pays-Bas

* Kyndryl critique cette décision, la qualifiant de politisée

(Mises à jour tout au long de l'article avec les réactions de Kyndryl et le contexte) par Stephanie van den Berg et Toby Sterling

() Mardi, le gouvernement néerlandais a bloqué le rachat du fournisseur de services cloud Solvinity par Kyndryl, d'un montant de 100 millions d'euros (113 millions de dollars selon l' KD.N ), invoquant des préoccupations d'intérêt public après avoir reçu l'avis de l'agence chargée de contrôler les investissements étrangers.

Cette décision intervient dans un contexte de mouvement plus large aux Pays-Bas et en Europe en faveur d’une plus grande souveraineté numérique, les gouvernements cherchant à conserver le contrôle national ou européen sur les infrastructures critiques liées au cloud, aux données et au numérique. C'est la première fois que le Bureau néerlandais de contrôle des investissements bloque une acquisition américaine depuis sa création en 2020. Le projet d'acquisition a suscité l'opposition des législateurs et des militants, car Solvinity fournit l'infrastructure de DigiD, le système d'identification numérique utilisé par les citoyens néerlandais pour accéder à des informations sensibles en matière de santé, de retraite et de fiscalité. Le gouvernement n'a pas précisé pourquoi une rachat américaine était jugée contraire à l'intérêt public. Les détracteurs avaient averti que cela pourrait exposer l'entreprise à des pressions de la part des autorités américaines, notamment sous forme de demandes judiciaires ou de renseignements.

« Les Pays-Bas accordent une grande importance à la présence d’entreprises technologiques étrangères, y compris explicitement américaines, ainsi qu’à leur contribution à l’économie néerlandaise et à l’infrastructure numérique », a déclaré la ministre déléguée aux Affaires économiques, Willemijn Aerdts, dans une lettre adressée au Parlement annonçant cette décision.

« Dans le même temps, les Pays-Bas appliquent un cadre indépendant d’examen des investissements en vertu de la loi sur le contrôle indésirable dans les télécommunications, qui vise uniquement à protéger l’intérêt public et s’applique de manière égale à tous les investisseurs, quel que soit leur pays d’origine. »

Kyndryl, l'ancienne division des services d'infrastructure d'IBM, s'est dite « extrêmement déçue » par cette décision. « La politisation de ce processus a éclipsé les avantages clairs et importants que cette transaction aurait apportés aux clients de Solvinity et aux citoyens néerlandais », a déclaré un porte-parole. Solvinity a indiqué qu’elle poursuivait ses discussions avec les autorités concernant les préoccupations relatives à « la sécurité nationale, la souveraineté numérique et la protection des infrastructures critiques néerlandaises ». Un porte-parole d’Aerdts a déclaré que le gouvernement ne ferait aucun commentaire au-delà de la lettre, qui indiquait qu’Aerdts était disposé à informer les législateurs de manière confidentielle. Les examens et les décisions du Bureau de contrôle des investissements, à l'instar de ceux du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (, CFIUS,), sont confidentiels.