Les opérateurs de téléphonie mobile américains s'apprêtent à créer une coentreprise pour remédier aux « zones blanches » dans les zones rurales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une interview du président de la FCC et de plus de détails aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O ont déclaré jeudi avoir conclu un accord de principe pour former une nouvelle coentreprise visant à remédier aux lacunes de couverture de longue date, en particulier dans les zones rurales, grâce à l'utilisation de technologies satellitaires.

Les plus grandes entreprises de téléphonie mobile américaines ont déclaré que ce projet visait à éliminer la quasi-totalité des zones blanches dépourvues de service mobile. Il vise également à garantir une connectivité redondante en cas de catastrophe naturelle et à améliorer les performances du réseau grâce à la technologie satellite dite « direct to device ».

Mardi, la Commission fédérale des communications (FCC) a approuvé la vente d'un spectre de fréquences sans fil par EchoStar à SpaceX et AT&T, pour un montant de 40milliards de dollars SATS.O . EchoStar vend 65 mégahertz de son spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars afin de renforcer l'offre de nouvelle génération « de dispositif à dispositif » de Starlink, le service de SpaceX.

La coentreprise réalisera des investissements conjoints dans l'utilisation de technologies « direct to device » par satellite afin de combler les lacunes de couverture. Certains analystes suggèrent également que cette coentreprise pourrait avoir un caractère défensif, car certains ont exprimé des inquiétudes quant au fait que SpaceX pourrait à terme concurrencer plus directement les opérateurs de téléphonie mobile américains.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré à Reuters dans une interview que la vente de spectre de 40 milliards de dollars ouvrait une voie très claire à Starlink pour « pénétrer le marché de la connexion directe aux téléphones portables ».

Elon Musk, directeur général de SpaceX, a déclaré que la société avait déployé plus de 650 satellites Starlink pour une activité de communication directe vers les appareils encore naissante. M. Musk a précisé que l’objectif était « d’assurer une couverture cellulaire complète partout sur Terre ».

M. Carr a déclaré que Starlink aurait la capacité, seul ou en partenariat avec des opérateurs traditionnels, de remédier aux zones blanches. SpaceX obtient l’accès à un spectre à usage exclusif pour un service Starlink de communication de dispositif à dispositif ou de communication directe vers les réseaux cellulaires, ainsi que pour d’autres offres. La FCC a déclaré que le spectre en bande basse d’AT&T étendrait la couverture à travers les États-Unis, en particulier dans les zones rurales et mal desservies.

“Nous sommes en train de remodeler fondamentalement le secteur des communications sans fil grâce à cette autorisation”, a déclaré Carr. “Notre rôle en tant que régulateurs est d’aider le marché à avoir une chance équitable de s’organiser. Nous ne désignons pas le service direct vers les réseaux cellulaires comme le gagnant, mais nous ne le maintenons pas non plus artificiellement à l’écart en le déclarant perdant.”

La FCC a également accordé des dérogations à SpaceX pour permettre la convergence des réseaux sans fil et des réseaux haut débit par satellite. Cette annonce autorise SpaceX à utiliser son nouveau spectre de manière flexible pour des architectures de réseau terrestres, spatiales et hybrides.

La FCC exige qu’EchoStar constitue un compte séquestre de 2,4 milliards de dollars destiné à couvrir les montants qu’EchoStar pourrait éventuellement devoir verser en cas de litiges liés aux activités menées dans le cadre des licences.