"Les opérateurs attendent des baisses de taux directeurs au printemps" (Candriam)

(AOF) - Florence Pisani, PhD, Global Head of Economic Research et Emile Gagna, économiste, chez Candriam considèrent que malgré le reflux continu de l’inflation, le message martelé par les banques centrales des deux côtés de l’Atlantique n’a, pendant de longs mois, guère varié : les taux resteront élevés "longtemps". Mais, poursuivent les analystes, alors même que les banquiers centraux n’ont pas vraiment changé de ton, les opérateurs de marché viennent de réviser fortement leurs anticipations de taux.

Ils attendent maintenant des baisses de taux directeurs des deux côtés de l'Atlantique dès le début du printemps.

A un horizon plus distant toutefois, ils restent très prudents et pensent que les taux directeurs seront fin 2027 un peu inférieurs à 4 % aux États-Unis et un peu supérieurs à 2,5 % en zone euro.