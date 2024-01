"Les obligations se sont redressées " (Pictet WM)

Le gestionnaire d'actifs note par ailleurs qu'à l'instar de l'Espagne, de l'Italie et de la Belgique, gouvernements et émetteurs privés européens ont lancé des émissions massives la semaine dernière, suscitant une demande record de la part d'investisseurs désireux de placer leur argent avant une éventuelle chute des rendements.

(AOF) - Selon Pictet Wealth Management, les marchés boursiers américains ont affiché des performances positives la semaine dernière, malgré une inflation globale légèrement plus élevée qu'attendu en décembre. En revanche, l'incapacité de l'économie chinoise à sortir de la déflation a fait chuter l'indice MSCI China. Dans le même temps, les cours du pétrole ont reculé malgré la volatilité liée à l'escalade des tensions en mer Rouge. En dépit de la hausse marginale de l'inflation globale, les obligations se sont redressées grâce à la baisse des prix à la production aux Etats-Unis.

