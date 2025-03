Les obligations se démarquent sur fond d’inquiétudes sur la croissance

Amundi

Forte baisse de la confiance des consommateurs américains, victoire de la CDU/CSU aux élections, réduction des taux de la Banque de Thaïlande… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les investisseurs se demandent si les droits de douane sur les importations en provenance de certains pays et secteurs annoncés par la nouvelle administration Trump peuvent impacter la croissance, en plus de leurs effets immédiats sur l'inflation. Certaines données économiques peu encourageantes ont renforcé ces inquiétudes, entraînant une réévaluation rapide des attentes des investisseurs concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed, les rendements des bons du Trésor à 10 ans atteignant leurs niveaux les plus bas depuis le début de l'année.

Les marchés obligataires ont tiré parti de cette situation et ont enregistré des rendements positifs depuis le début de l'année, alors que les marchés d'actions ont connu une semaine difficile.

Nous pensons que les obligations mondiales continueront à offrir de potentielles opportunités de revenus et de diversification dans un environnement incertain.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :