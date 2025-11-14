Les obligations d'Oracle chutent, les investissements dans l'IA alimentent les inquiétudes des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Les obligations d'Oracle Corp ont pris un coup ces derniers jours à la suite d'un rapport selon lequel le fournisseur de services de cloud et d'intelligence artificielle prévoit d' ajouter 38 milliards de dollars supplémentaires à sa lourde dette pour financer son infrastructure d'IA, selon les analystes et les investisseurs.

Oracle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Oracle a investi des milliards de dollars pour développer son infrastructure de cloud et d'intelligence artificielle cette année. Avec environ 104 milliards de dollars de dettes en cours, dont 18 milliards de dollars d'obligations, l'entreprise dépense plus qu'elle ne gagne avec ses opérations, car elle parie sur des bénéfices futurs par le biais de contrats avec des startups telles que OpenAI, propriété de Sam Altman. "Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des (grandes entreprises technologiques) tentent de maintenir leurs programmes de rachat d'actions en même temps qu'elles dépensent actuellement en dépenses d'investissement et, pour ce faire, elles empruntent et ont donc recours à la dette", a déclaré Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management. De nouvelles questions concernant la sécurité de ce pari semblent avoir fait surface dans les transactions sur les obligations d'Oracle cette semaine, suite à la publication par CNBC jeudi qu'Oracle prévoit d'assumer une dette supplémentaire de 38 milliards de dollars. Le prix des obligations d'Oracle arrivant à échéance en 2033 avec un coupon de 4,9% a baissé, poussant les rendements à augmenter de plus de trois points de base au cours des deux dernières semaines, tandis que le rendement de ses obligations plus récentes arrivant à échéance en 2032 avec un coupon de 4,8% a augmenté de près de deux points de base en une semaine, selon les participants au marché.

"Il y a certainement une pression à la vente", a déclaré Stu Novick, analyste de crédit pour le secteur technologique à la société de recherche sur les obligations d'entreprise Gimme Credit.

"Les chiffres sont énormes (et) beaucoup de gens se demandent comment ils peuvent gagner de l'argent avec ces produits."