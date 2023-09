Les obligations, actif "le plus rémunérateur ajusté du risque" actuellement (Octo AM)

(AOF) - « Les obligations corporate et financières constituent l’actif le plus rémunérateur ajusté du risque à l’heure actuelle ». C’est ce qu’ont déclaré les dirigeants d’Octo AM, Matthieu Bailly, directeur général, et Matthieu Cron, gérant de portefeuille, lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 12 septembre 2023 sur le thème “Taux ou crédit, long ou court, banques centrales ou marché ? Que faire et qui croire ?”

" D'un point de vue fondamental, les entreprises restent à l'échelle mondiale, plutôt solides et prudentes " à l'image des équipementiers automobiles qui ont pu " rétablir leurs marges ", mises sous pression par la poussée inflationniste de 2022. Seuls quelques secteurs et catégories d'émetteurs " cristallisent les inquiétudes des investisseurs " autour de leur résilience, notamment les LBO et structures leveragées comme " dans les segments dont les marges ont été rognées par les pressions inflationnistes ", comme Casino.

Pour Octo AM, l'appétit du marché pour les émetteurs High Yield perçus comme " plus risqués " " renforce la pertinence d'une approche Value, très sélective ". L'Investment Grade (IG) " retrouve son attractivité " " compte tenu de la remontée sensible des rendements offerts par cette catégorie du crédit " et " du fait que les taux directeurs des Banques centrales sont proches de leurs pics ".