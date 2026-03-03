 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les notes de crédit de Paramount dégradées par Fitch après l'accord avec Warner Bros
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation Fitch Ratings a abaissé les notes de Paramount Skydance et Paramount Global au statut de "junk" lundi en fin de journée, suite au projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par la société de médias.

Dans une note datée de lundi, les analystes de Fitch ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la société Paramount

PSKY.O , basée à Los Angeles, présente un "effet de levier considérablement élevé" suite à l'acquisition réussie de Warner Bros Discovery WBD.O .

L'agence de notation a placé Paramount sous surveillance en vue d'un éventuel nouvel abaissement de sa note une fois que les conditions finales de l'acquisition et la structure de financement, ainsi que les plans de gestion de la dette, seront plus clairs.

"Les risques de crédit potentiels comprennent la structure financée par la dette, l'anticipation par Fitch d'un effet de levier considérablement élevé et une visibilité limitée sur la politique financière et la structure du capital après la transaction", écrivent les analystes de Fitch.

Paramount a annoncé vendredi qu'elle avait accepté d'acquérir Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, après que Netflix NFLX.O a rompu l'accord qu'elle avait conclu avec le propriétaire de HBO Max. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre et sera soutenue par 54 milliards de dollars d'engagements de dette, ont déclaré les entreprises.

La fusion créera une entité combinée avec une dette nette d'environ 79 milliards de dollars , a déclaré Paramount.

Paramount avait 14 milliards de dollars de dette en cours à la fin de l'année 2025, y compris la dette senior non garantie et la dette junior subordonnée, ont écrit les analystes de Fitch lundi.

Fitch a déclaré que ses dégradations reflètent également la pression concurrentielle dans le secteur des médias, ainsi que les vents contraires persistants du flux de trésorerie disponible de Paramount liés à l'acquisition et aux dépenses de contenu.

Les agences de notation Moody's Ratings et S&P Global Ratings ont annoncé le 27 février qu'elles avaient également placé Paramount sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de sa notation.

Paramount détient actuellement des notes de catégorie d'investissement inférieure auprès de Moody's et des notes de catégorie spéculative auprès de S&P.

Valeurs associées

NETFLIX
96,8274 USD NASDAQ -0,27%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,3550 USD NASDAQ -7,38%
WARNER BROS RG-A
28,2900 USD NASDAQ -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 17:07:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank