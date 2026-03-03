Les notes de crédit de Paramount dégradées par Fitch après l'accord avec Warner Bros

L'agence de notation Fitch Ratings a abaissé les notes de Paramount Skydance et Paramount Global au statut de "junk" lundi en fin de journée, suite au projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par la société de médias.

Dans une note datée de lundi, les analystes de Fitch ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la société Paramount

PSKY.O , basée à Los Angeles, présente un "effet de levier considérablement élevé" suite à l'acquisition réussie de Warner Bros Discovery WBD.O .

L'agence de notation a placé Paramount sous surveillance en vue d'un éventuel nouvel abaissement de sa note une fois que les conditions finales de l'acquisition et la structure de financement, ainsi que les plans de gestion de la dette, seront plus clairs.

"Les risques de crédit potentiels comprennent la structure financée par la dette, l'anticipation par Fitch d'un effet de levier considérablement élevé et une visibilité limitée sur la politique financière et la structure du capital après la transaction", écrivent les analystes de Fitch.

Paramount a annoncé vendredi qu'elle avait accepté d'acquérir Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, après que Netflix NFLX.O a rompu l'accord qu'elle avait conclu avec le propriétaire de HBO Max. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre et sera soutenue par 54 milliards de dollars d'engagements de dette, ont déclaré les entreprises.

La fusion créera une entité combinée avec une dette nette d'environ 79 milliards de dollars , a déclaré Paramount.

Paramount avait 14 milliards de dollars de dette en cours à la fin de l'année 2025, y compris la dette senior non garantie et la dette junior subordonnée, ont écrit les analystes de Fitch lundi.

Fitch a déclaré que ses dégradations reflètent également la pression concurrentielle dans le secteur des médias, ainsi que les vents contraires persistants du flux de trésorerie disponible de Paramount liés à l'acquisition et aux dépenses de contenu.

Les agences de notation Moody's Ratings et S&P Global Ratings ont annoncé le 27 février qu'elles avaient également placé Paramount sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de sa notation.

Paramount détient actuellement des notes de catégorie d'investissement inférieure auprès de Moody's et des notes de catégorie spéculative auprès de S&P.