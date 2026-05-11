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Les négociations entre Samsung Electronics et le syndicat n'ont pas abouti
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré que les négociations salariales avec les représentants de son principal syndicat en Corée du Sud s'étaient soldées par un échec lundi.

Les négociations se poursuivront mardi afin d'éviter une grève de longue durée qui menace de perturber la production de puces pour l'IA et d'autres types de puces, selon les médias.

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