Les minières chutent alors que les prix de l'or sont en baisse en raison d'un dollar américain plus fort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,4 % à 3 379,76 $ l'once

** Les prix baissent alors que le dollar et les rendements du Trésor se raffermissent , mais les pertes ont été limitées par la demande de valeurs refuges sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine après les efforts du président Donald Trump pour limoger un gouverneur de la Fed

** L'indice du dollar .DXY a augmenté de 0,4 % contre les autres principales devises, rendant l'or plus cher pour les acheteurs étrangers USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse marginale et Barrick Gold ABX.TO en baisse de 1,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N baissent de 1 %, Harmony Gold

HMY.N de 4 % et AngloGold Ashanti AU.N de manière marginale

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent chacun légèrement