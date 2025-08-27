 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les minières chutent alors que les prix de l'or sont en baisse en raison d'un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,4 % à 3 379,76 $ l'once

** Les prix baissent alors que le dollar et les rendements du Trésor se raffermissent , mais les pertes ont été limitées par la demande de valeurs refuges sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine après les efforts du président Donald Trump pour limoger un gouverneur de la Fed

** L'indice du dollar .DXY a augmenté de 0,4 % contre les autres principales devises, rendant l'or plus cher pour les acheteurs étrangers USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse marginale et Barrick Gold ABX.TO en baisse de 1,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N baissent de 1 %, Harmony Gold

HMY.N de 4 % et AngloGold Ashanti AU.N de manière marginale

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent chacun légèrement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
191,760 CAD TSX -0,71%
ANGLOGOLD ASH
55,170 USD NYSE -0,38%
BARRICK MINING
36,530 CAD TSX -1,38%
GOLD FIELDS
28,400 EUR Tradegate 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
32,899 USD NYSE -0,79%
HARMONY GOLD MIN
12,450 EUR Tradegate -3,86%
HARMONY GOLD SP ADR
14,470 USD NYSE -4,24%
KINROSS GOLD
27,840 CAD TSX -0,50%
NEWMONT
72,135 USD NYSE -0,44%
Or
3 389,40 USD Six - Forex 1 -0,10%
