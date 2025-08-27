Les minières chutent alors que les prix de l'or sont en baisse en raison d'un dollar américain plus fort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du lingot GOL/
** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,4 % à 3 379,76 $ l'once
** Les prix baissent alors que le dollar et les rendements du Trésor se raffermissent , mais les pertes ont été limitées par la demande de valeurs refuges sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine après les efforts du président Donald Trump pour limoger un gouverneur de la Fed
** L'indice du dollar .DXY a augmenté de 0,4 % contre les autres principales devises, rendant l'or plus cher pour les acheteurs étrangers USD/
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en baisse marginale et Barrick Gold ABX.TO en baisse de 1,4 %
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N baissent de 1 %, Harmony Gold
HMY.N de 4 % et AngloGold Ashanti AU.N de manière marginale
** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent chacun légèrement
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer