Les mineurs de terres rares chutent en raison d'une trêve entre les États-Unis et la Chine pour suspendre les droits de douane et les restrictions à l'exportation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout d'éléments de contexte)

Les actions des mineurs de terres rares cotés en bourse aux États-Unis ont chuté avant la cloche lundi, après que Washington et Pékin ont trouvé un cadre pour un accord commercial qui pourrait mettre en veilleuse les droits de douane américains et les contrôles des exportations chinoises sur les minéraux essentiels, apaisant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui avaient stimulé le secteur cette année.

La trêve sur les terres rares marque une pause sur l'un des fronts les plus stratégiques des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Les risques liés à l'approvisionnement s'étant atténués, les investisseurs se sont défaits de certains paris selon lesquels les mineurs américains tireraient profit d'une prolongation de l'impasse commerciale.

Les actions de Critical Metals CRML.O ont chuté de 10 %, celles de Ramaco Resources METC.O de 6 % et celles de NioCorp Developments NB.O de 8 %.

MP Materials, Trilogy Metals TMQ.N et USA Rare Earth ont chuté de 4,7 % à 8,3 %.

La Chine traite plus de 90 % des terres rares et des aimants produits dans le monde et a récemment renforcé les restrictions à l'exportation, en ajoutant de nouveaux éléments à sa liste de contrôle et en renforçant la surveillance des producteurs étrangers qui dépendent des matériaux chinois.

Les États-Unis, en revanche, ne disposent que d'une seule mine de terres rares opérationnelle et s'efforcent d'obtenir des minéraux vitaux pour les véhicules électriques, les systèmes de défense et la fabrication de pointe.

Les efforts déployés par Washington pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale restent bien en deçà de la domination chinoise.

Bien que les États-Unis aient signé des accords de participation et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement avec des entreprises telles que MP Materials , Critical Metals, Lithium Americas LAC.TO et USA Rare Earth USAR.O , il faudra des années pour que le pays développe une capacité de raffinage et une infrastructure de traitement équivalentes à celles de Pékin.

Les prises de participation ont presque quadruplé les actions de MP Materials cette année, tandis que celles d'USA Rare Earth ont doublé, reflétant l'optimisme des investisseurs quant aux efforts déployés par les États-Unis pour réduire la dépendance envers la Chine pour un matériau essentiel.

Après les dernières restrictions, le président américain Donald Trump avait proposé des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises, qui devaient entrer en vigueur le 1er novembre.

L'accord préliminaire devrait être examiné par Donald Trump et le président chinois Xi Jinping dans le courant de la semaine lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en Corée du Sud.