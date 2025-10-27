Les mineurs de terres rares chutent après la trêve entre les États-Unis et la Chine sur les droits de douane et les restrictions à l'exportation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des mineurs de terres rares cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 8 % avant la cloche lundi, après que Washington et Pékin sont parvenus à un cadre pour un accord commercial qui pourrait suspendre les droits de douane américains prévus et les contrôles des exportations chinoises sur les minéraux essentiels, atténuant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui ont stimulé le secteur cette année.

La trêve sur les terres rares marque une pause sur l'un des fronts les plus stratégiques des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La Chine traite plus de 90 % des terres rares et des aimants produits dans le monde et a récemment renforcé les restrictions à l'exportation, en ajoutant de nouveaux éléments à sa liste de contrôle et en renforçant la surveillance des producteurs étrangers qui dépendent des matériaux chinois.

Les États-Unis, en revanche, ne disposent que d'une seule mine de terres rares opérationnelle et s'efforcent d'obtenir des minéraux vitaux pour les véhicules électriques, les systèmes de défense et la fabrication de pointe.

Le président américain Donald Trump avait proposé des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises, qui devaient entrer en vigueur le 1er novembre après les dernières restrictions.

L'accord préliminaire devrait être examiné par Trump et le président chinois Xi Jinping dans le courant de la semaine lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en Corée du Sud.

Les risques liés à l'offre s'éloignant, les investisseurs se sont défaits de certains paris selon lesquels les mineurs américains tireraient profit d'une prolongation de l'impasse commerciale.

Les actions de Critical Metals CRML.O ont chuté de près de 8 %, celles de Ramaco Resources METC.O de 5,7 % et celles de NioCorp Developments NB.O de 5,4 %.

MP Materials MP.N , USA Rare Earth USAR.O et Trilogy Metals TMQ.TO ont chacun chuté de plus de 6,5 %.

Plusieurs mineurs américains de terres rares tels que MP Materials , Critical Metals, Lithium Americas

LAC.TO et USA Rare Earth USAR.O ont également progressé, l'administration Trump ayant pris des participations et signé des accords de chaîne d'approvisionnement pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.