Les mineurs de lithium progressent alors que les prix flambent après la révocation des licences minières par la Chine
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs de lithium augmentent après la flambée des prix du métal léger en Chine

** L'autorité des ressources naturelles de Yichun, principal centre de production de lithium en Chine, a déclaré qu'elle révoquerait 27 licences d'exploitation minière

** Le contrat de carbonate de lithium le plus actif sur le Guangzhou Futures Exchange a bondi à 109 860 yuans (15 592,27 $) la tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024, plus tôt dans la session avant de terminer la journée en hausse de 7,61% à 108 620 yuans

** Albemarle ALB.N augmente de 5%, tandis que les actions cotées en bourse du mineur chilien SQM SQM.N SQMA.SN gagnent 7%

** Les mineurs canadiens Sigma Lithium SGML.V augmentent de13,5 %, Lithium Americas LAC.TO de 3 % et Standard Lithium

SLI.V de 3,7 %

Valeurs associées

ALBEMARLE
138,245 USD NYSE +5,49%
LITHIUM
6,680 CAD TSX +1,21%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
15,480 CAD TSX Venture +10,02%
SOC QUIM&MIN SP ADR
69,020 USD NYSE +7,56%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
6,700 CAD TSX Venture +4,20%
