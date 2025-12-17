Les mineurs de lithium progressent alors que les prix flambent après la révocation des licences minières par la Chine

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs de lithium augmentent après la flambée des prix du métal léger en Chine

** L'autorité des ressources naturelles de Yichun, principal centre de production de lithium en Chine, a déclaré qu'elle révoquerait 27 licences d'exploitation minière

** Le contrat de carbonate de lithium le plus actif sur le Guangzhou Futures Exchange a bondi à 109 860 yuans (15 592,27 $) la tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024, plus tôt dans la session avant de terminer la journée en hausse de 7,61% à 108 620 yuans

** Albemarle ALB.N augmente de 5%, tandis que les actions cotées en bourse du mineur chilien SQM SQM.N SQMA.SN gagnent 7%

** Les mineurs canadiens Sigma Lithium SGML.V augmentent de13,5 %, Lithium Americas LAC.TO de 3 % et Standard Lithium

SLI.V de 3,7 %