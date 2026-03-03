 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de lithium chutent en raison de la baisse des ventes de véhicules électriques et de la montée des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions des mineurs de lithium chutent de en raison de la baisse des ventes des principaux fabricants de véhicules électriques et de l'escalade des tensions au Moyen-Orient qui ont freiné les perspectives de la demande

** Le contrat de carbonate de lithium le plus actif sur le Guangzhou Futures Exchange a chuté de 12,99% pour clôturer la journée à 150 860 yuans la tonne métrique, frôlant sa limite journalière de 13%

** Albemarle ALB.N perd 10,3%, et le mineur chilien SQM

SQMA.SN chute de 12%

** Les mineurs canadiens Sigma Lithium SGML.V plonge de 14,4%, Lithium Americas LAC.TO de 8,2% et Standard Lithium

SLI.V de 7,5%

Valeurs associées

ALBEMARLE
162,160 USD NYSE -8,98%
LITHIUM
6,470 CAD TSX -7,44%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
16,780 CAD TSX Venture -12,83%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
6,030 CAD TSX Venture -6,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank