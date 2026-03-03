Les mineurs de lithium chutent en raison de la baisse des ventes de véhicules électriques et de la montée des tensions au Moyen-Orient

3 mars - ** Les actions des mineurs de lithium chutent de en raison de la baisse des ventes des principaux fabricants de véhicules électriques et de l'escalade des tensions au Moyen-Orient qui ont freiné les perspectives de la demande

** Le contrat de carbonate de lithium le plus actif sur le Guangzhou Futures Exchange a chuté de 12,99% pour clôturer la journée à 150 860 yuans la tonne métrique, frôlant sa limite journalière de 13%

** Albemarle ALB.N perd 10,3%, et le mineur chilien SQM

SQMA.SN chute de 12%

** Les mineurs canadiens Sigma Lithium SGML.V plonge de 14,4%, Lithium Americas LAC.TO de 8,2% et Standard Lithium

SLI.V de 7,5%