Les mineurs de cryptomonnaies Cipher Mining et CleanSpark en hausse après un relèvement de JPM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions des mineurs de cryptomonnaies Cipher Mining CIFR.O et CleanSpark CLSK.O augmentent d'environ 5% en pré-marché

** J.P. Morgan relève la note de ses actions pour les deux sociétés de "neutre" à "surpondérer" et augmente l'objectif de cours (PT) de CIFR à 18 $, contre 12 $

** JPM estime que la récente baisse des actions de CIFR constitue un bon point d'entrée pour la société qui dispose d'une capacité de calcul d'environ 600 mégawatts déjà sous contrat avec des clients importants tels qu'Amazon Web Services (AWS) et Fluidstack , soutenu par Google GOOGL.O .

** Nous pensons que Cipher est bien placé pour signer des contrats supplémentaires sur d'autres sites approuvés (par exemple Stingray, 100 MW), ce qui pourrait entraîner une hausse supplémentaire à moyen terme ", déclare JPM

** La société de courtage indique que le relèvement de la note de CLSK vise à saluer la capacité informatique critique d'environ 200 MW de l'entreprise sur le site de 285 MW récemment acquis au Texas

** Les deux sociétés reçoivent en moyenne une recommandation d'"achat", selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CIFR est en hausse de 205 %, tandis que CLSK a progressé d'environ 6 %