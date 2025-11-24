 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,35
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cryptomonnaies Cipher Mining et CleanSpark en hausse après un relèvement de JPM
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions des mineurs de cryptomonnaies Cipher Mining CIFR.O et CleanSpark CLSK.O augmentent d'environ 5% en pré-marché

** J.P. Morgan relève la note de ses actions pour les deux sociétés de "neutre" à "surpondérer" et augmente l'objectif de cours (PT) de CIFR à 18 $, contre 12 $

** JPM estime que la récente baisse des actions de CIFR constitue un bon point d'entrée pour la société qui dispose d'une capacité de calcul d'environ 600 mégawatts déjà sous contrat avec des clients importants tels qu'Amazon Web Services (AWS) et Fluidstack , soutenu par Google GOOGL.O .

** Nous pensons que Cipher est bien placé pour signer des contrats supplémentaires sur d'autres sites approuvés (par exemple Stingray, 100 MW), ce qui pourrait entraîner une hausse supplémentaire à moyen terme ", déclare JPM

** La société de courtage indique que le relèvement de la note de CLSK vise à saluer la capacité informatique critique d'environ 200 MW de l'entreprise sur le site de 285 MW récemment acquis au Texas

** Les deux sociétés reçoivent en moyenne une recommandation d'"achat", selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CIFR est en hausse de 205 %, tandis que CLSK a progressé d'environ 6 %

Valeurs associées

ALPHABET-A
299,6600 USD NASDAQ +3,53%
AMAZON.COM
220,6900 USD NASDAQ +1,63%
CIPHER MINING
14,1500 USD NASDAQ -2,82%
CLEANSPARK
9,7300 USD NASDAQ -0,51%
JACOBS SOLUTIONS
128,840 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 11:24:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'horizon avec ses immeubles de bureaux et le quartier bancaire sont photographiés au coucher du soleil à Francfort
    Allemagne: Baisse surprise du climat des affaires en novembre, selon l'Ifo
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:38 

    Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction. Son indice ... Lire la suite

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Ubisoft Entertainment
    Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:26 

    L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios. À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, ... Lire la suite

  • LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank