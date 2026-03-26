Les mineurs d'or suivent la baisse du lingot sur fond d'incertitude au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse avant le marché, suivant les prix des lingots à la baisse GOL/

** L'or au comptant XAU= perd 1,9% après avoir progressé pendant deux séances consécutives, sous la pression des attentes croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, alors que la flambée des prix du pétrole alimente les craintes d'inflation, et que les investisseurs attendent des éclaircissements sur les efforts de désescalade au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N ont baissé respectivement de 3 % et 2,8 %

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N , Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 3,6 %, 3,8 % et 4,7 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N chutent de 2,5% et Kinross Gold K.TO KGC.N perdent 3,1%