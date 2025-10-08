Les mineurs d'or montent en flèche alors que le lingot dépasse la barre des 4 000 dollars l'once lors d'un rallye record

(Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix des lingots franchissent la barre des 4 000 dollars l'once et atteignent un niveau record

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,2 % à 4 030,39 $ l'once GOL/

** Bien que les marchés boursiers aient atteint de nouveaux sommets dans le monde entier ces dernières semaines, il semble que certains investisseurs recherchent une valeur refuge et fassent grimper le cours de l'or pour l'instant", déclare Steve Clayton, responsable des fonds d'actions chez Hargreaves Lansdown

** Le lingot se redresse car les investisseurs se tournent vers l'actif refuge pour se protéger de l'incertitude économique mondiale, tout en pariant sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 2,3 % et de 1,7 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,5 %, AngloGold Ashanti AU.N de 4,1 % et Harmony Gold HMY.N de 3,5 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO gagnent respectivement 1,5% et 2,1%

** Le SPDR Gold shares ETF GLD.P augmente de 1,3 % et atteint un niveau record

** L'or au comptant est en hausse d'environ 54% depuis le début de l'année

** Nous assistons au plus grand rallye de l'or depuis les années 1970, avec un doublement du prix en deux ans" - John Reade, stratège de marché senior, EMEA au World Gold Council