Les mineurs d'or gagnent en raison des données décevantes sur l'emploi aux États-Unis et de l'incertitude générale

(Mises à jour)

9 janvier - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2 % à 4 485,73 $ l'once

** Les prix sont en hausse alors que les investisseurs prennent en compte les données plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis ainsi que l'incertitude politique et géopolitique générale

** Le premier mineur Newmont NEM.N en légère hausse et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 1,3%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse d'environ 1%, Harmony Gold HMY.N en hausse marginale et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,2%. Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 2,5% et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 2%