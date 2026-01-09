 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent en raison des données décevantes sur l'emploi aux États-Unis et de l'incertitude générale
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 janvier - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2 % à 4 485,73 $ l'once

** Les prix sont en hausse alors que les investisseurs prennent en compte les données plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis ainsi que l'incertitude politique et géopolitique générale

** Le premier mineur Newmont NEM.N en légère hausse et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 1,3%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse d'environ 1%, Harmony Gold HMY.N en hausse marginale et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,2%. Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 2,5% et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
263,990 CAD TSX +2,14%
BARRICK MINING
67,080 CAD TSX +1,96%
GOLD FIELDS
38,900 EUR Tradegate +1,30%
GOLD FIELDS SP ADR
45,925 USD NYSE +0,73%
HARMONY GOLD SP ADR
20,625 USD NYSE +0,02%
KINROSS GOLD
43,580 CAD TSX +1,73%
NEWMONT
107,385 USD NYSE +0,46%
Or
4 502,86 USD Six - Forex 1 +0,57%
SIBANYE SP ADR
15,880 USD NYSE +3,62%
