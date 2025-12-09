 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix de l'or avant la réunion de la Fed
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent, suivant le prix du lingot avant la mise sur le marché GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,4% à 4 208,39 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les investisseurs se positionnent pour la baisse des taux de la Réserve Fédérale largement attendue en décembre, même si l'attention se porte sur la question de savoir si les décideurs politiques signaleront une voie d'assouplissement plus lente lors de leur réunion de deux jours qui débutera plus tard dans la journée

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont toutes deux augmenté de ~1%

** Gold Fields GFI.N d'Afrique du Sud augmente de ~1%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N gagnent respectivement ~1% et 1,4%

