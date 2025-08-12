 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,44
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots augmentent
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2 % à 3 348,22 $ l'once, après une forte chute lors de la session précédente, les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine qui pourraient influencer le calendrier de réduction des taux de la Réserve Fédérale

** Le lingot a chuté de 1,6 % pour atteindre son niveau le plus bas en plus d'une semaine lundi

** Le minier Newmont NEM.N en légère hausse

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,6 %, Harmony Gold HMY.N gagne marginalement, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 1,5 % et AngloGold Ashanti

AU.N augmente marginalement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N en légère hausse

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
186,800 CAD TSX +0,08%
AGNICO EAGLE MIN
135,450 USD NYSE -0,12%
ANGLOGOLD ASH
56,790 USD NYSE -1,08%
GOLD FIELDS
27,200 EUR Tradegate +2,26%
GOLD FIELDS SP ADR
31,130 USD NYSE -0,50%
HARMONY GOLD MIN
13,050 EUR Tradegate 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,470 USD NYSE -1,78%
KINROSS GOLD
26,360 CAD TSX +0,92%
KINROSS GOLD
19,110 USD NYSE +0,66%
NEWMONT
68,870 USD NYSE -0,17%
Or
3 345,55 USD Six - Forex 1 -1,57%
SIBANYE SP ADR
8,655 USD NYSE -2,04%
SIBANYE STILLW
1,885 EUR Tradegate +0,80%
SIBANYE STILLW
2,2400 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photomontage créé le 5 juin 2025 montrant les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ( POOL / Evgenia Novozhenina )
    Droits de douane: Trump prolonge de 90 jours la trêve avec Pékin
    information fournie par AFP 12.08.2025 11:54 

    Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le front des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances. Le chef de l'Etat a signé lundi soir un décret pour officialiser ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Allemagne: les droits de douane plombent le moral des investisseurs en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.08.2025 11:54 

    Le moral des investisseurs allemands a rechuté en août après trois mois consécutifs de hausse, plombé par les droits de douane américains et par la faiblesse de l’économie allemande au deuxième trimestre, selon le baromètre mensuel de l'institut économique ZEW ... Lire la suite

  • Alaska: des habitants réagissent à l'annonce de la rencontre entre Trump et Poutine
    Alaska: des habitants réagissent à l'annonce de la rencontre entre Trump et Poutine
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 11:52 

    Des habitants d'Anchorage, en Alaska, réagissent à l'annonce du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi. Cette rencontre en face-à-face sera la première entre les deux présidents depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

  • Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 11:50 

    Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle des autorités fédérales et y déployer la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank