Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2 % à 3 348,22 $ l'once, après une forte chute lors de la session précédente, les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine qui pourraient influencer le calendrier de réduction des taux de la Réserve Fédérale

** Le lingot a chuté de 1,6 % pour atteindre son niveau le plus bas en plus d'une semaine lundi

** Le minier Newmont NEM.N en légère hausse

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,6 %, Harmony Gold HMY.N gagne marginalement, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 1,5 % et AngloGold Ashanti

AU.N augmente marginalement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N en légère hausse