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Les mineurs d'or et d'argent progressent alors que les prix des métaux précieux augmentent après l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des mineurs d'or et d'argent cotés aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix des métaux précieux après l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran

** Les prix de l'or et de l'argent atteignent leur plus haut niveau depuis près de trois semaines, les marchés réévaluant les risques à court terme suite à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,2% à 4804,1 l'once, l'argent au comptant XAG= a grimpé de 5,3% à 76,79 l'once

** Les géants miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining

B.N ABX.TO en hausse de 5,8%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N en hausse de 9% à 10,5%

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 7,3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N augmente de 6,2%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N augmente de 8%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente de 5,6% et Kinross Gold K.TO KGC.N augmente de 5,9%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
290,760 CAD TSX +0,13%
AGNICO EAGLE MIN
209,510 USD NYSE +0,44%
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BARRICK MINING
57,570 CAD TSX +0,61%
COEUR MINING
19,010 USD NYSE +2,31%
ENDEAVOUR SILVER
13,340 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,585 USD NYSE +0,21%
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HARMONY GOLD SP ADR
15,830 USD NYSE -1,68%
HECLA MINING
19,360 USD NYSE +1,31%
KINROSS GOLD
43,950 CAD TSX +0,62%
KINROSS GOLD
31,635 USD NYSE +0,84%
NEWMONT
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Or
4 797,16 USD Six - Forex 1 +1,94%
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SIBANYE STILLW
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SIBANYE STILLW
3,2300 USD OTCBB 0,00%
SILVERCORP METAL
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