Les mineurs d'or en baisse, le dollar se raffermit et les pourparlers de paix échouent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions des sociétés d'extraction d'or sont en baisse, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,4 % à 4 728,59 $ l'once

** Les prix des lingots baissent sous la pression d'un dollar plus fort et de l'échec des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran au cours du week-end, ce qui a alimenté les craintes d'inflation et assombri les perspectives de réductions futures des taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 2 % et 1,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N en baisse de 1,3% et ~1% respectivement et Harmony Gold HMY.N en baisse de ~1%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO plonge de 1,5% et Kinross Gold K.TO glisse de 1,2%