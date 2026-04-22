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Les mineurs d'or cotés en bourse aux États-Unis progressent grâce au rebond du lingot et à l'affaiblissement du dollar
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= gagne 0,7 % à 4 755,42 $ l'once, après avoir chuté mardi à son niveau le plus bas depuis le 13 avril

** Les prix des lingots gagnent alors que le relâchement du stress du marché réduit la pression de liquidation et affaiblit le dollar après que le président américain Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu en Iran, stimulant ainsi les actifs plus risqués

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont progressé de 1,9 % chacune

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 0,5% à 1,5%

** Les mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N progressent de 2,6% chacun

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