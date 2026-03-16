Les mineurs d'or cotés aux États-Unis chutent alors que le lingot d'or baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en baisse de 0,8 % à 4 978,29 $ l'once ** Les prix des lingots baissent , la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'inflation et les perspectives plus restrictives des banques centrales, ce qui pèse sur le métal sans rendement

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en baisse de 2,6%; Barrick Mining B.N en baisse de 2,7%

** Les mineurs sud-africains: Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Gold Fields GFI.N en baisse de 1,2% à 3,4%

** Mineurs canadiens: Mines Agnico Eagle AEM.N en baisse de ~2%; Kinross Gold KGC.N en baisse de 2,5%