Les mineurs d'or chutent sur fond d'incertitude quant à la baisse des taux d'intérêt et de renforcement du dollar
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1% à 3 981,99 $ l'once, les traders ayant pesé l'incertitude entourant une nouvelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année et l'indice du dollar ayant atteint son plus haut niveau depuis près de trois mois

** Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que des taux d'intérêt plus élevés peuvent atténuer l'attrait du lingot

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 2,5 % et de 1,5 %

** Les sociétés minières sud-africaines cotées en bourse aux États-Unis: Sibanye Stillwater SBSW.N chute de 4% et Gold Fields GFI.N baisse légèrement

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent respectivement de 2,7 % et de 1,6 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,630 CAD TSX -0,84%
BARRICK MINING
45,740 CAD TSX -1,15%
GOLD FIELDS SP ADR
38,700 USD NYSE -0,23%
KINROSS GOLD
32,700 CAD TSX -2,01%
NEWMONT
80,480 USD NYSE -2,25%
Or
3 998,07 USD Six - Forex 1 -1,01%
SIBANYE SP ADR
10,545 USD NYSE -3,39%
