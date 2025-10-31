Les mineurs d'or chutent sur fond d'incertitude quant à la baisse des taux d'intérêt et de renforcement du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1% à 3 981,99 $ l'once, les traders ayant pesé l'incertitude entourant une nouvelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année et l'indice du dollar ayant atteint son plus haut niveau depuis près de trois mois

** Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que des taux d'intérêt plus élevés peuvent atténuer l'attrait du lingot

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 2,5 % et de 1,5 %

** Les sociétés minières sud-africaines cotées en bourse aux États-Unis: Sibanye Stillwater SBSW.N chute de 4% et Gold Fields GFI.N baisse légèrement

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent respectivement de 2,7 % et de 1,6 %