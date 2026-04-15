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Les mineurs d'or chutent et le lingot plonge après avoir atteint son plus haut niveau en un mois
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,8% à 4 802,42 $ l'once, en recul après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 18 mars plus tôt GOL/ ** Le prix de l'or s'éloigne de son plus haut d'un mois alors que les investisseurs surveillent les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N en baisse de 1,4% chacun

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,4% à 2,4%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N plonge de 0,9%, Kinross Gold KGC.N chute de 1,3%

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