CAC 40
8 298,73
+0,70%
Les mineurs d'or augmentent en raison des inquiétudes concernant la dette américaine et des attentes de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs d'or augmentent, suivant une hausse des prix du métal précieux avant le marché

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,8 % à 4 233,15 $/once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain

GCv1 augmentent de 0,6 % pour atteindre 4 238,10 $/once, car on s'attend à ce que la réouverture du gouvernement américain augmente les niveaux d'endettement, et que les données économiques retardées pourraient renforcer les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain GOL/

** Les principales sociétés minières aurifères Newmont

NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N augmentent respectivement de 1,6 % et de 1,8 %.

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J , GFI.N en hausse de 2,7 %, AngloGold Ashanti ANGJ.J , AU.N en hausse de 3 %, Harmony Gold HARJ.J , HMY.N en hausse de 5,6 % et Sibanye Stillwater

SSWJ.J , SBSW.N en hausse de 2,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold K.TO ,

KGC.N augmentent respectivement de 2,3 % et 1,8 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
242,450 CAD TSX +3,15%
AGNICO EAGLE MIN
173,100 USD NYSE +3,15%
ANGLOGOLD ASH
85,160 USD NYSE +7,29%
BARRICK MINING
52,320 CAD TSX +4,26%
FRANCO-NEVADA
280,100 CAD TSX +2,88%
GOLD FIELDS
37,900 EUR Tradegate +1,61%
GOLD FIELDS SP ADR
42,860 USD NYSE +0,98%
HARMONY GOLD MIN
17,300 EUR Tradegate +5,49%
HARMONY GOLD SP ADR
18,845 USD NYSE +5,40%
KINROSS GOLD
36,500 CAD TSX +2,85%
KINROSS GOLD
26,050 USD NYSE +2,80%
NEWMONT
93,140 USD NYSE +3,55%
Or
4 234,27 USD Six - Forex 1 +0,89%
SIBANYE SP ADR
11,740 USD NYSE +1,91%
SIBANYE STILLW
2,580 EUR Tradegate +2,79%
SIBANYE STILLW
2,7200 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

