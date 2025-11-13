Les mineurs d'or augmentent en raison des inquiétudes concernant la dette américaine et des attentes de réduction des taux de la Fed

13 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs d'or augmentent, suivant une hausse des prix du métal précieux avant le marché

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,8 % à 4 233,15 $/once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain

GCv1 augmentent de 0,6 % pour atteindre 4 238,10 $/once, car on s'attend à ce que la réouverture du gouvernement américain augmente les niveaux d'endettement, et que les données économiques retardées pourraient renforcer les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain GOL/

** Les principales sociétés minières aurifères Newmont

NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N augmentent respectivement de 1,6 % et de 1,8 %.

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J , GFI.N en hausse de 2,7 %, AngloGold Ashanti ANGJ.J , AU.N en hausse de 3 %, Harmony Gold HARJ.J , HMY.N en hausse de 5,6 % et Sibanye Stillwater

SSWJ.J , SBSW.N en hausse de 2,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold K.TO ,

KGC.N augmentent respectivement de 2,3 % et 1,8 %