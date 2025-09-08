Les mineurs d'or augmentent après que le lingot a atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du lingot

** L'or au comptant XAU= a atteint un record de 3 616,64 $ l'once et s'est échangé en dernier lieu à 3 615,07 $, en hausse de 0,8 % GOL/

** Les prix de l'or sont soutenus par les attentes croissantes d'une réduction des taux américains ce mois-ci après un rapport sur l'emploi plus faible que prévu

** Les actions cotées aux États-Unis du mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N augmentent de 2,8 %, Gold Fields GFI.N de 2,5 %, AngloGold Ashanti AU.N de 1,9 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N de 4 %

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 0,9 % et 1,4 %

** Le mineur canadien Kinross Gold KGC.N augmente de 1,5 % et Agnico Eagle Mines AEM.N de 1,4 %