 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or augmentent alors que le prix de l'or poursuit sa hausse au-dessus des 5 300 dollars l'once
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux Etats-Unis sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 2,3% à 5 305,65 $ l'once, après avoir atteint un record de 5 311,31 $ l'once. Il a gagné plus de 20% depuis le début de l'année

** Le prix de l'or a franchi pour la première fois la barre des 5 300 dollars l'once, alors que le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, à la veille d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale

** Un dollar plus faible rend les lingots d'or plus attrayants pour les acheteurs étrangers

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,6 % et Barrick Mining ABX.TO B.N de 1,3 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,3%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 1%, Harmony Gold

HMY.N en hausse de 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,6%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente de 1,9% et Kinross Gold K.TO KGC.N de 1,8%

Investir dans l'or

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
293,500 CAD TSX -0,68%
AGNICO EAGLE MIN
216,140 USD NYSE +0,34%
ANGLOGOLD ASH
109,430 USD NYSE +1,25%
BARRICK MINING
70,860 CAD TSX +0,74%
GOLD FIELDS
49,100 EUR Tradegate +4,03%
GOLD FIELDS SP ADR
56,455 USD NYSE +3,27%
HARMONY GOLD MIN
20,800 EUR Tradegate +4,26%
HARMONY GOLD SP ADR
24,180 USD NYSE +2,59%
KINROSS GOLD
51,410 CAD TSX -0,98%
KINROSS GOLD
37,860 USD NYSE +0,03%
NEWMONT
127,070 USD NYSE +0,94%
Or
5 283,90 USD Six - Forex 1 +1,99%
SIBANYE SP ADR
20,060 USD NYSE +3,62%
SIBANYE STILLW
4,280 EUR Tradegate +4,14%
SIBANYE STILLW
4,9900 USD OTCBB -0,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank