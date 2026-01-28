Les mineurs d'or augmentent alors que le prix de l'or poursuit sa hausse au-dessus des 5 300 dollars l'once

28 janvier - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux Etats-Unis sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 2,3% à 5 305,65 $ l'once, après avoir atteint un record de 5 311,31 $ l'once. Il a gagné plus de 20% depuis le début de l'année

** Le prix de l'or a franchi pour la première fois la barre des 5 300 dollars l'once, alors que le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, à la veille d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale

** Un dollar plus faible rend les lingots d'or plus attrayants pour les acheteurs étrangers

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,6 % et Barrick Mining ABX.TO B.N de 1,3 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,3%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 1%, Harmony Gold

HMY.N en hausse de 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,6%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente de 1,9% et Kinross Gold K.TO KGC.N de 1,8%