Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot se rapproche de son plus haut niveau en deux semaines, en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed

26 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères sont en hausse en pré-marché, suivant l' progression du lingot vers un plus haut de près de deux semaines mercredi GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % à 4 159,23 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 14 novembre

** Les prix de l'or augmentent après que les données économiques américaines aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale le mois prochain, soutenant ainsi le lingot à faible rendement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,2 %

** ABX a déclaré mardi qu'elle restait engagée dans le projet de cuivre pakistanais Reko Diq, après des rapports sur un éventuel retrait. Ajouter le cours de l'action ABX

** Les actions des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N cotées aux Etats-Unis grimpent respectivement de 2,6 % et 2,3 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 3,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N augmentent respectivement de 2,2% et 1,5%