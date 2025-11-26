 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot se rapproche de son plus haut niveau en deux semaines, en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères sont en hausse en pré-marché, suivant l' progression du lingot vers un plus haut de près de deux semaines mercredi GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % à 4 159,23 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 14 novembre

** Les prix de l'or augmentent après que les données économiques américaines aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale le mois prochain, soutenant ainsi le lingot à faible rendement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,2 %

** ABX a déclaré mardi qu'elle restait engagée dans le projet de cuivre pakistanais Reko Diq, après des rapports sur un éventuel retrait. Ajouter le cours de l'action ABX

** Les actions des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N cotées aux Etats-Unis grimpent respectivement de 2,6 % et 2,3 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 3,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N augmentent respectivement de 2,2% et 1,5%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
233,880 CAD TSX -0,35%
AGNICO EAGLE MIN
165,900 USD NYSE -0,17%
ANGLOGOLD ASH
84,370 USD NYSE +0,49%
BARRICK MINING
55,180 CAD TSX -1,34%
GOLD FIELDS
36,300 EUR Tradegate +1,97%
GOLD FIELDS SP ADR
40,720 USD NYSE +0,34%
HARMONY GOLD MIN
16,450 EUR Tradegate +6,82%
HARMONY GOLD SP ADR
18,150 USD NYSE +2,05%
KINROSS GOLD
36,810 CAD TSX +0,35%
KINROSS GOLD
26,090 USD NYSE +0,46%
NEWMONT
86,290 USD NYSE -0,31%
Or
4 163,13 USD Six - Forex 1 +0,77%
SIBANYE SP ADR
11,905 USD NYSE -1,45%
SIBANYE STILLW
2,570 EUR Tradegate +0,78%
SIBANYE STILLW
2,8600 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

