 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,53
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint son plus haut niveau en une semaine en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent ce mercredi, alors que les prix de l'or sont proches de leur plus haut niveau en une semaine GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 4 144,06 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 14 novembre plus tôt dans la séance

** Les prix augmentent après que les données économiques américaines aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale le mois prochain, soutenant le lingot sans rendement

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , augmentent respectivement de 3 % et 2,4 %

** Barrick a déclaré mardi qu'elle restait engagée dans le projet de cuivre pakistanais Reko Diq, après des rapports faisant état d'un retrait possible

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J et AngloGold Ashanti AU.N augmentent respectivement de 3,2% et 2,2%

** Harmony Gold HMY.N bondit de 5% et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 2,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO augmentent respectivement de 1,4% et 2,6%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
240,680 CAD TSX +2,91%
AGNICO EAGLE MIN
170,920 USD NYSE +3,03%
ANGLOGOLD ASH
87,550 USD NYSE +3,77%
BARRICK MINING
56,050 CAD TSX +1,58%
GOLD FIELDS
36,200 EUR Tradegate +1,69%
HARMONY GOLD MIN
16,600 EUR Tradegate +7,79%
HARMONY GOLD SP ADR
19,117 USD NYSE +5,33%
KINROSS GOLD
38,050 CAD TSX +3,37%
NEWMONT
89,175 USD NYSE +3,34%
Or
4 163,04 USD Six - Forex 1 +0,76%
SIBANYE SP ADR
12,390 USD NYSE +4,07%
SIBANYE STILLW
2,640 EUR Tradegate +3,53%
SIBANYE STILLW
2,8600 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank