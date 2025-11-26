Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint son plus haut niveau en une semaine en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
26 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent ce mercredi, alors que les prix de l'or sont proches de leur plus haut niveau en une semaine GOL/
** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 4 144,06 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 14 novembre plus tôt dans la séance
** Les prix augmentent après que les données économiques américaines aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale le mois prochain, soutenant le lingot sans rendement
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , augmentent respectivement de 3 % et 2,4 %
** Barrick a déclaré mardi qu'elle restait engagée dans le projet de cuivre pakistanais Reko Diq, après des rapports faisant état d'un retrait possible
** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J et AngloGold Ashanti AU.N augmentent respectivement de 3,2% et 2,2%
** Harmony Gold HMY.N bondit de 5% et Sibanye Stillwater
SBSW.N augmente de 2,4%
** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO augmentent respectivement de 1,4% et 2,6%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer