Les mineurs d'argent progressent grâce au métal blanc
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 0,5% à 95,04 $ l'once

** Les prix augmentent , alimentés par un cocktail de facteurs, y compris le resserrement persistant de l'offre physique et l'escalade des frictions entre les Etats-Unis et l'Otan au sujet du Groenland.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,4 %; Coeur Mining

CDE.N en hausse d'environ 3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~1%

Valeurs associées

Argent
94,70 USD Six - Forex 1 +0,13%
COEUR MINING
22,860 USD NYSE +1,42%
ENDEAVOUR SILVER
17,060 CAD TSX +3,65%
ENDEAVOUR SILVER
12,330 USD NYSE +5,29%
HECLA MINING
28,245 USD NYSE +6,42%
SILVERCORP METAL
16,860 CAD TSX +1,81%
1 commentaire

  • 12:04

    J’achète toutes les pièces en argent.

