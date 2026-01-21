Les mineurs d'argent progressent grâce au métal blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

** L'argent au comptant XAG= augmente de 0,5% à 95,04 $ l'once

** Les prix augmentent , alimentés par un cocktail de facteurs, y compris le resserrement persistant de l'offre physique et l'escalade des frictions entre les Etats-Unis et l'Otan au sujet du Groenland.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,4 %; Coeur Mining

CDE.N en hausse d'environ 3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~1%