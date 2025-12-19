Les mineurs d'argent profitent de la hausse des prix du métal blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
19 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,5 % pour atteindre 66,38 $ l'once ** Les prix augmentent , soutenus par une forte demande d'investissement et des contraintes d'approvisionnement
** Hecla Mining HL.N en hausse de 7% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 8%
** Les minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 8% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,7% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 2%
