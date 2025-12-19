 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent profitent de la hausse des prix du métal blanc
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,5 % pour atteindre 66,38 $ l'once ** Les prix augmentent , soutenus par une forte demande d'investissement et des contraintes d'approvisionnement

** Hecla Mining HL.N en hausse de 7% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 8%

** Les minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 8% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,7% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 2%

Sport

Valeurs associées

Argent
67,05 USD Six - Forex 1 +2,35%
COEUR MINING
18,260 USD NYSE +6,53%
ENDEAVOUR SILVER
13,660 CAD TSX +7,47%
HECLA MINING
20,085 USD NYSE +5,57%
Platine
1 909,00 USD Six - Forex 1 0,00%
SILVERCORP METAL
12,140 CAD TSX +4,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

