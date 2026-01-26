 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent grimpent, le métal blanc progressant grâce à un dollar plus faible
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 6,5 % à 109,64 $ l'once, après avoir atteint un nouveau sommet de 110,87 $ plus tôt dans la session

** La hausse des prix a été soutenue par la faiblesse du dollar américain, qui est resté proche de son niveau le plus bas depuis plusieurs mois, rendant les actifs libellés en dollars plus abordables pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,7%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO progressent de 5,4%; Silvercorp Metals SVM.TO augmente de 6,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 7,5% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 7,1%

** L'argent a franchi la barre des 100 dollars vendredi, les achats de détail et les achats sur le momentum s'ajoutant à une période prolongée de tension sur les marchés physiques du métal précieux et industriel

