Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix au comptant atteignent leur plus haut niveau historique

23 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché ce mardi, alors que le métal blanc poursuit son rallye vers un sommet historique GOL/
** Le prix de l'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,7% à 69,51 $ l'once après avoir touché un record de 69,98 $ plus tôt
GOL/
** Le prix de l'argent augmente alors que le dollar américain étend ses pertes à un deuxième jour, en route vers sa plus grande baisse annuelle depuis 2017 USD/
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 1,8%
** Actions américaines des mineurs canadiens Endeavour Silver
EXK.N EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO en hausse de 1,5% et 1,6%, respectivement
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse d'environ 0,9 % chacun
