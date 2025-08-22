Les mineurs d'argent gagnent, l'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt de la Fed soutient les prix du métal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 2,3% à 39,021 dollars l'once, soutenu par les attentes accrues d'une réduction des taux en septembre suite aux commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole de la banque centrale

** Hecla Mining HL.N progresse de 3,4% et Coeur Mining

CDE.N de 4,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2,9% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,4% chacun