Les mineurs d'argent gagnent du terrain, le métal blanc atteignant un niveau record en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= gagne 3,4% à 49,42 dollars l'once, après avoir atteint son plus haut niveau historique de 49,51 dollars plus tôt dans la session, profitant de la hausse de l'or alors que les investisseurs parient sur des réductions des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N en hausse de 9,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 9,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 5% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,2% chacun

Valeurs associées

Argent
49,26 USD Six - Forex 1 +2,95%
COEUR MINING
20,725 USD NYSE +10,15%
ENDEAVOUR SILVER
11,280 CAD TSX +4,35%
HECLA MINING
13,170 USD NYSE +10,16%
SILVERCORP METAL
10,130 CAD TSX +3,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

