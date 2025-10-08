Les mineurs d'argent gagnent du terrain, le métal blanc atteignant un niveau record en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= gagne 3,4% à 49,42 dollars l'once, après avoir atteint son plus haut niveau historique de 49,51 dollars plus tôt dans la session, profitant de la hausse de l'or alors que les investisseurs parient sur des réductions des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N en hausse de 9,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 9,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 5% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,2% chacun