Les mineurs d'argent chutent en raison du raffermissement du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 2,5% à 74,63 dollars l'once alors que le renforcement du dollar exerce une pression sur les prix

** La demande pour les métaux précieux se refroidit alors que les investisseurs suivent les indices de la politique monétaire de la Réserve Fédérale et attendent des éclaircissements sur les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran

** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,5%; Coeur Mining

CDE.N en baisse de 3,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N chutent respectivement de ~4% et 3,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 2,7%; iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 3,3%