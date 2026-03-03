information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 16:02

Les mineurs d'argent chutent en raison de la vigueur du dollar et des prévisions de baisse des taux d'intérêt

3 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 11,2% à 79,42$/once

** Les prix chutent , plombés par un dollar plus fort et des perspectives de réduction des taux d'intérêt qui s'estompent alors que les inquiétudes sur l'inflation s'intensifient dans le contexte d'un conflit potentiellement prolongé au Moyen-Orient

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 14,1 % et de 13 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent respectivement de 13,2% et 12,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P ont tous deux baissé d'environ 12 %