Les mineurs d'argent chutent en raison de la vigueur du dollar et des prévisions de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 11,2% à 79,42$/once

** Les prix chutent , plombés par un dollar plus fort et des perspectives de réduction des taux d'intérêt qui s'estompent alors que les inquiétudes sur l'inflation s'intensifient dans le contexte d'un conflit potentiellement prolongé au Moyen-Orient

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé respectivement de 14,1 % et de 13 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent respectivement de 13,2% et 12,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P ont tous deux baissé d'environ 12 %

Valeurs associées

Argent
80,42 USD Six - Forex 1 -10,27%
COEUR MINING
23,510 USD NYSE -12,73%
ENDEAVOUR SILVER
15,580 CAD TSX -13,35%
ENDEAVOUR SILVER
11,490 USD NYSE -12,59%
HECLA MINING
21,250 USD NYSE -13,72%
SILVERCORP METAL
16,250 CAD TSX -12,45%
