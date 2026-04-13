Les mineurs d'argent chutent en raison de la hausse du dollar et de l'échec des négociations de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2,4% à 74,07 $ l'once

** Les prix chutent sous la pression d'un dollar plus fort et de l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran au cours du week-end, ce qui a alimenté les inquiétudes sur l'inflation et assombri les perspectives de réduction des taux d'intérêt à l'avenir

** Hecla Mining HL.N baisse de 1,2%, Coeur Mining CDE.N baisse de 2,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO baissent légèrement

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P baissent chacun de 3%