Les mineurs d'argent chutent en raison de la baisse des prix des métaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 4,2% à 68,31 dollars l'once, alors que l'incertitude sur la durée du conflit au Moyen-Orient persiste, ravivant les craintes d'une hausse de l'inflation, les investisseurs écartant toute possibilité de réduction des taux d'intérêt américains cette année

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 4,7%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N chute de 4,7 % et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en baisse de 4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P perd 6,5% et iShares Silver Trust ETF SLV.P perd 6,7%