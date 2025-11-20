 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 919,00
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent chutent après la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,7% à 50,47 dollars l'once ** Les prix chutent alors que les investisseurs digèrent le rapport sur l'emploi américain de septembre, qui montre des chiffres d'emploi plus élevés que prévu et réduit les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N chutent chacun de 5,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 7% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 5,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,5% et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1,4%

Valeurs associées

Argent
50,61 USD Six - Forex 1 -1,40%
COEUR MINING
13,985 USD NYSE -4,86%
ENDEAVOUR SILVER
10,170 CAD TSX -5,48%
HECLA MINING
13,400 USD NYSE -5,07%
SILVERCORP METAL
8,900 CAD TSX -3,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

