Les mineurs d'argent chutent après la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis

20 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,7% à 50,47 dollars l'once ** Les prix chutent alors que les investisseurs digèrent le rapport sur l'emploi américain de septembre, qui montre des chiffres d'emploi plus élevés que prévu et réduit les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N chutent chacun de 5,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 7% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 5,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,5% et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1,4%