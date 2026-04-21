Les mineurs d'argent baissent, le dollar se raffermit et les investisseurs surveillent les négociations entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,4% à 78,81 dollars l'once

** Les prix chutent en raison de la fermeté du dollar américain, l'incertitude persistante sur les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran ayant incité les investisseurs à la prudence, alors qu'ils attendaient avec impatience l'audience de confirmation au Sénat du candidat à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh

** Les actions des mineurs Hecla HL.N et Coeur CDE.N ont toutes deux baissé de ~1%

** Le mineur canadien Endeavour Silver EDR.TO EXK.N baisse de 1,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P sont tous deux en baisse de 1,1%