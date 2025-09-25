 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 780,00
-0,50%
Les mineurs d'argent augmentent alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,3 % à 44,45 $ l'once, alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N augmente de 4,3 % et Coeur Mining

CDE.N de 3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,5 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4 % et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,3 %

Inflation

Valeurs associées

Argent
44,79 USD Six - Forex 1 +1,93%
COEUR MINING
17,830 USD NYSE +2,35%
ENDEAVOUR SILVER
10,460 CAD TSX +1,65%
HECLA MINING
11,400 USD NYSE +4,16%
SILVERCORP METAL
8,190 CAD TSX +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

