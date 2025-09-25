Les mineurs d'argent augmentent alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation aux États-Unis

25 septembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,3 % à 44,45 $ l'once, alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N augmente de 4,3 % et Coeur Mining

CDE.N de 3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,5 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1,4 % et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,3 %