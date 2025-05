Les menaces de Donald Trump pèsent sur les indices américains

(AOF) - Les indices américains ont clôturé dans le rouge après la dernière bordée tirée par Donald Trump dans le cadre de la guerre commerciale. Le président des États-Unis souhaite augmenter les taxes douanières de 50 % sur les biens importés de l’Union européenne dès le 1er juin. Il a également annoncé vouloir imposer 25 % de droits de douane sur tous les iPhone non produits sur le sol américain. Le titre Apple a logiquement reculé. Le Dow Jones a perdu 0,61 % à 41 603,07 points et le Nasdaq Composite a cédé 1 % à 18 737,21 points. Les taux longs ont fini en repli à 4,518%.

L'Europe n'est pas la seule à être dans le collimateur de Donald Trump. Tim Cook, le patron d'Apple, a également eu le droit à un nouveau rappel à l'ordre pour qu'il rapatrie la production d'iPhone aux Etats-Unis. Résultat, l'action Apple a perdu 3,02% à 195,27 dollars et ferme la marche de l'indice Dow Jones. " J'ai depuis longtemps informé Tim Cook d'Apple que je m'attendais à ce que les iPhone qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. " a indiqué Donald Trump sur son réseau social.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 4 millions d unités en avril en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 4,15 millions. Elles s'étaient élevées à 4,02 millions d'unités en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin avril, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 152 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action, contre un bénéfice de 252 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,29 dollars, surpassant le consensus FactSect s'élevant à 2,15 dollars

Gilead Sciences

Gilead Sciences a publié les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 portant sur le produit Trodelvy. L'étude a atteint son principal critère d'évaluation : une amélioration hautement statistique et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique triple négatif en première intention et inéligibles à une immunothérapie.

Ross Stores

Ross Stores a généré un bénéfice par action de 1,47 dollar au premier trimestre de son exercice 2025/2026, contre 1,46 dollar il y a un an à la même période. Le bénéfice net s'est élevé à 479 millions de dollars, contre 488 millions de dollars l'année dernière. Le chiffre d'affaires sur ce premier trimestre atteint les 5 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables sont restées stables par rapport à l'année dernière. La marge d'exploitation de 12,2% est également restée inchangée par rapport à l'année précédente.