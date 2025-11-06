Les médicaments anticancéreux et cardiaques d'AstraZeneca contribuent à l'augmentation des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Maintien des prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année

Pas de détails sur l'impact de l'accord sur le prix des médicaments aux États-Unis

Les ventes aux États-Unis augmentent de 9 %, les ventes en Chine de 5 % au troisième trimestre

AstraZeneca AZN.L a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, grâce aux ventes importantes de ses médicaments vedettes contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Le fabricant de médicaments compte sur de nouveaux lancements, notamment un médicament contre la tension artérielle, pour compenser l'expiration imminente de brevets pour des médicaments tels que le Farxiga, destiné au traitement du diabète et du cœur, alors qu'il se rapproche de son objectif de 80 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030.

"La forte dynamique sous-jacente de nos activités au cours des neuf premiers mois de l'année nous permet de soutenir la croissance jusqu'en 2026 et nous met sur la bonne voie pour réaliser notre ambition pour 2030", a déclaré Pascal Soriot, directeur général, dans un communiqué.

Les actions de la société cotée en bourse la plus importante de Londres étaient en hausse de 1 % à 0856 GMT dans les premiers échanges volatils.

L'IMPACT DE L'ACCORD SUR LA TARIFICATION DES MÉDICAMENTS AUX ÉTATS-UNIS EST ATTENDU

AstraZeneca mise également sur l'expansion et un accord sur le prix des médicaments aux États-Unis , qui représente plus de 40 % des ventes totales, pour atténuer les effets des tarifs d'importation.

Le mois dernier, le fabricant de médicaments anglo-suédois a signé un accord visant à réduire les prix de certains de ses médicaments sur ordonnance aux États-Unis, après avoir dévoilé en juillet un plan d'investissement de 50 milliards de dollars . Il sera également coté sur NYSE afin d'avoir accès à un pool de capitaux plus important.

Elle n'a pas détaillé l'impact financier potentiel de l'accord sur les prix sur son activité dans les résultats de jeudi.

Les fabricants mondiaux de médicaments ont promis des milliards de dollars pour stimuler la fabrication aux États-Unis en réponse aux tensions commerciales.

PERSPECTIVES INCHANGÉES APRÈS LA PUBLICATION DES RÉSULTATS

Certains analystes, dont Barclays, s'attendaient à ce qu'AstraZeneca revoie à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, mais le fabricant de médicaments a maintenu sa prévision d'une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires et d'une augmentation à deux chiffres de son bénéfice de base.

AstraZeneca a annoncé une croissance de 12 % de son bénéfice de base, à 2,38 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, et une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires, à 15,19 milliards de dollars à taux de change constants.

Ces chiffres dépassent largement les attentes de 2,29 $ par action pour le bénéfice et de 14,79 milliards de dollars pour les ventes, selon un sondage fourni par la société.

Les ventes aux États-Unis se sont élevées à 6,55 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 9 %, tandis que les revenus de la Chine, le deuxième marché d'AstraZeneca, ont augmenté de 5 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars.

Les investisseurs ont examiné de près les performances d'AstraZeneca en Chine après que les autorités ont lancé une enquête sur ses activités dans ce pays et arrêté un cadre supérieur l'année dernière.