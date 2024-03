Les Marvelous Three ! : Nvidia, TSMC et ASML (LFDE)

(AOF) - Pour Olivier de Berranger, directeur général et CIO, et Adrien Bommelaer, gérant à la La Financière de l’Echiquier (LFDE), Nvidia, TSMC et ASML méritent bien d’être désignés les Marvelous Three ! "A chaque cycle d’innovation dans le secteur des semi-conducteurs, un écosystème dominant émerge", expliquent-ils. "L’écosystème dominant de la révolution de l’intelligence artificielle est déjà identifié et point important, il est transnational".

Nvidia aux Etats-Unis conçoit les GPUs. TSMC à Taïwan est la seule fonderie à avoir les fabs suffisamment avancées pour la production de semi-conducteurs sur les résolutions les plus fines. Enfin, basée en Europe, ASML est la seule société d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs capable de développer les machines de lithographie, étape clé du processus de fabrication.

"Les avantages compétitifs de ces trois acteurs sont tels qu'ils devraient rester dominants pendant tout ce cycle d'innovation", prévoient Olivier de Berranger et Adrien Bommelaer.

De ce point de vue, ils méritent bien d'être désignés les Marvelous Three ! ASML, qui détient un monopole dans la lithographie, vend ses machines les plus puissantes à 250 millions de dollars l'unité, TSMC a besoin de plus de 10 milliards de dollars pour chaque nouvelle fab, et Nvidia développe l'architecture GPU depuis plus 30 ans.

La croissance des bénéfices de ces trois sociétés sera, selon LFDE, forte et durable.

Le risque éventuel pour cet écosystème ne lui semble pas d'ordre technologique. La donne géostratégique constitue le principal risque pour l'industrie des semi-conducteurs et donc pour les Marvelous Three !