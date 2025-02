"Les marchés obligataires renouent avec la volatilité" (Indosuez WM)

(AOF) - "Les marchés obligataires renouent avec la volatilité", constate Thomas Giquel, head of Fixed Income chez Indosuez Wealth Management. Le gérant invoque les signaux opposés envoyés par les chiffres d'emploi (réaccélération sur la fin 2024) et d'inflation (plus modérée qu'anticipée) qui "génèrent de la volatilité dans les anticipations de politique monétaire". "Sans grande surprise, les marchés de crédit internationaux subissent la hausse des taux sous-jacents tout en attirant les investisseurs à la recherche d'un surcroît de rendement", ajoute le gérant.

"Sur toutes les régions du globe, Asie, Europe, États-Unis, le très fort besoin de financement rencontre une demande insatiable" estime Thomas Giquel. "Qu'ils soient institutionnels ou privés, les investisseurs cristallisent les taux de rendement actuels en anticipation des baisses de taux des banques centrales". "Reconstitution de la prime de terme, solides fondamentaux macroéconomiques et hausse du taux réel sous-jacent sont "les trois ingrédients explicatifs de la hausse des taux longs américains", ajoute-t-il.

Le gérant relève que la courbe américaine "retrouve une forme conventionnelle,

après des années de déformation dues à l'intervention de la Réserve fédérale".

Indosuez Wealth Management anticipe désormais "deux baisses de 25 points de base en 2025", selon son scénario central pour la Fed.