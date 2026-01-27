 Aller au contenu principal
Les marchés européens stables avant la Fed et une pluie de résultats
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:35

Dans un contexte géopolitique toujours pesant, les Bourses européennes évoluent autour de l'équilibre mardi matin, les investisseurs privilégiant la prudence à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue mercredi soir. La banque centrale américaine entame ce jour sa réunion de deux jours, tandis que la séance est également animée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises.. Vers 10h30, le CAC 40 cède 0,07% à 8 125,56 points tandis que l'Eurostoxx 50 gagne 0,10% à 5 963,84 points. Londres, Amsterdam sont dans le vert contrairement à Francfort.


Aux Etats-Unis, Boeing, GM, UnitedHealth et UPS doivent publier leurs comptes trimestriels ce mardi, avant d'être imités demain soir par les mastodontes technologiques IBM, Microsoft et Tesla. A Paris, les résultats annuels de LVMH sont attendus après la clôture.

Ce mardi, ID Logistics voit son titre progresser de près de 0,5% après l'annonce d'une croissance de ses revenus sur l'année 2025. Il ressort à 3,737 milliards d'euros, soit une progression de 14,2%.

L'action Teleperformance cédait encore un peu de terrain dans les premiers échanges parisiens après avoir été sanctionnée d'une baisse de 7,7% la veille. Il progresse désormais légèrement. CIC a abaissé sa recommandation d'acheter à neutre, avec un objectif ramené de 100 à 70 EUR. Une décision prise après un appel de pré-clôture datant de vendredi, selon une source de marché.

En outre, le groupe chinois ANTA Sports a publié un communiqué annonçant un accord avec Artémis, la holding patrimoniale de la famille Pinault (qui détient 42,3% de Kering), pour acquérir 29,06% du capital de Puma. Cette opération de 1,5 MdEUR marque une étape clé dans la stratégie d'expansion mondiale du géant chinois du sport. En Bourse, le titre de l'équipementier allemand bondit de plus de 8% à Francfort. L'action du géant du luxe affiche une petite progression de 0;26% au sein du CAC 40.

Sur le front commercial, Donald Trump se montre toujours offensif. Le président américain a déclaré hier vouloir relever les taxes sur les importations en provenance de Corée du Sud. Il accuse le pays d'Asie de l'Est de ne pas avoir ratifié l'accord commercial signé entre les deux nations le 30 juillet dernier.
"Dans la mesure où le parlement coréen n'a pas adopté notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'ai décidé d'augmenter les droits de douane sur les automobiles, le bois de construction, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15 % à 25 %", a écrit Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Par ailleurs, l'Union européenne est proche de signer un accord commercial avec l'Inde ce mardi à New Delhi après plusieurs années de négociation, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Côté statistiques, la confiance des ménages français se montre stable en janvier, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui reste inchangé à 90 et demeure donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 15h00 de l'indice S&P/CS Composite-20 des prix des logements en novembre.

Vers 10h30, l'euro cède 0,09% à 1,1868 EUR

Sur le marché des matières premières, l'or ( 1,54%) poursuit sa progression ce mardi, après avoir franchi la veille pour la première fois le seuil des 5 100 dollars l'once.

