Les marchés européens soutenus par le plan de relance allemand

Ces promesses de relance ont soutenu le cours des valeurs liées à la construction (Saint-Gobain), à la défense (Thales) et aux infrastructures (Alstom). La hausse des taux pèse en revanche sur les valeurs immobilières (Unibail, Argan, Covivio) et soutient les bancaires.

Dans le sillage des taux longs, l'euro poursuit son ascension. L'euro a gagné 1,41% à 1,077 dollar, soit son niveau le plus élevé depuis novembre 2024.

Flambée des taux longs et de l'euro

" Tant les chiffres que le changement d'attitude sont significatifs ", estime Felipe Villarroel, gérant de portefeuille chez Vontobel, jugeant que l'Allemagne " doit investir davantage et épargner moins ". Pour lui " l'impact potentiel sur la croissance se fera sentir avec un certain décalage, car les investissements prennent du temps à se concrétiser ". Le gérant cite JP Morgan pour qui le déficit allemand pourrait atteindre 5,5 % du PIB. " Pour les investisseurs, l'évolution clé à surveiller sera de savoir si cela modifiera l'orientation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne ", conclut-il.

Tanja Gönner, directrice générale du BDI, qui représente le patronat de l'industrie allemande, salue "un signal important" jugeant que "la gravité de la situation a été reconnue". Selon elle, "cela contribuera à stopper la dangereuse spirale du sous-investissement et de la croissance molle".

Les conservateurs allemands (CDU), arrivés en tête aux dernières élections, se sont mis d'accord hier soir avec les sociaux démocrates (SPD) afin de créer un fonds d'infrastructures de 500 milliards d'euros et de réformer le frein à l'endettement pour permettre une forte progression des dépenses militaires.

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi après leur forte chute d’hier due à l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Les marchés ont été soutenus par l'important plan d'investissement envisagé par l'Allemagne. Le DAX 40 a bondi de 3,55% à 23 119,50 points et le CAC 40 a gagné 1,56% à 8173,75 points. Les indices américains continuent de reculer, avec un Dow Jones en retrait de 0,10% vers 17h45.

